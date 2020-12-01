01 Aralık 2020, Salı

SÜPER LİG

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Kenan Atik oldu

Başkan resmen açıkladı! İşte Denizlispor'un yeni teknik direktörü
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

Başkanı , Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük görevine 'i getirdiklerini açıkladı.

Başkanı , takım antrenörü 'in olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Çetin, Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde taraftarları mutlu edecek bir noktaya gelemediklerini belirtti.

ile tazminat bedeli ödemeden yollarını ayırdıklarını anlatan Çetin, sıklıkla teknik direktör değiştirdikleri yönündeki eleştirileri kabul ettiklerini, 8 yılda 12 başkan, 24 teknik direktör değiştiren takımda istikrardan yana olduklarını ifade etti.



Çetin, şöyle konuştu:

"Hem taraftarlarımız hem de kentimiz açısından biraz daha dikkatli olacağız. Ancak başarısızlığı da göz göre göre insan hazmediyor. Hoca arayışımız vardı. Ancak biz yönetim olarak bu şehre emek veren birisine bu şansı vermek istedik. Kulüp antrenörü Kenan Atik'e şans verilmesi kararını aldık. Bu memleketin çocuğu olan, uzun yıllar Denizlispor'a emek veren Kenan Atik ve ekibiyle yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen dönem ne gösterir bilmiyoruz. 'de böyle maalesef. Şu anlık bir teknik direktör arayışımız yok. Kötü gidişat olursa, bir daha toplanır ve düşünürüz."

Pazar günü konuk edecekleri karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Çetin, "Bu takımın Türkiye'de yenemeyeceği hiçbir takım yok. Yeter ki futbol şansı yanımızda olsun. Bu çocuklar çok mücadeleci. İnşallah Fenerbahçe maçında taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz." diye konuştu.

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