Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin faturası kesildi! İşte PFDK sevkleri

TFF, resmi internet sitesinden PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen ile Beşiktaş yöneticisi Enis Ulusoy, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen ile Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy'un sportmenliği aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.



TFF Hukuk Müşavirliği, 1 Aralık 2020 tarihli disiplin sevklerini açıkladı. Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen ile sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan siyah beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



Öte yandan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Göztepe karşılaşmasının ardından basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.



TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:



1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi UĞUR BAĞBAŞLIOĞLU'NUN 28.11.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi ile "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YILMAZ BAL'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 29.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SELİM AY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULLAH DURAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



;ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- BEŞİKTAŞ AŞ. Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ENİS ULUSOY'un 29.11.2020 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu RIZA ÇALIMBAY'ın 30.11.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GÖZTEPE AŞ. Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 01.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü Başkanı ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'ün 01.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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