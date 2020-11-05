Bir üst klasman hakemi pozitif çıktı!

Son dakika haberine göre...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

Hakemde, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemin, yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.

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