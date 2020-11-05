05 Kasım 2020, Perşembe

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Bir üst klasman hakemi pozitif çıktı!

TFF duyurdu! Corona testi pozitif
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

Son dakika haberine göre... (TFF), bir üst klasman hakeminin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Sağlık Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

Hakemde, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemin, yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.

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