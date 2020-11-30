30 Kasım 2020, Pazartesi

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Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Cofie, Ninga, Max Gradel, Yasin, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Titi, Burekovic, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Napoleoni

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