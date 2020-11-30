Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Cofie, Ninga, Max Gradel, Yasin, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Titi, Burekovic, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Napoleoni

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