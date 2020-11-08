Ankaragücü puanı son dakikalarda kaptı! MKE Ankaragücü Fatih Karagümrük: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Gol düellosunda kazanan çıkmadı ve maç 2-2 berabere bitti.

Ev sahibi ekibin gollerini 27. dakikada Borven (pen.) ve 90+1'de Emre Güral attı. Konuk ekibin golleri ise 15. dakikada Sobiech ve 35'te Enzo Roco kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 12'ye yükseltirken, Ankaragücü ise 2 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Biglia, orta sahada rakibinden kaptığı topu sağdan ceza sahasına giren Ndiaye verdi. Bu oyuncunun şutunda savunmaya çarpan top kale sahasının gerisindeki Sobiech'in önünde kaldı. Topa bekletmeden vuran Sobiech, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

22. dakikada soldan ceza sahasına giren Chahechouhe'nın şutunda kaleci Friedrich, savunmaya da çarpan topu son anda ayaklarıyla kurtardı.

25. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Kullanılan korner atışı sonrasında hakem Suat Arslanboğa, Zukanovic'in Sarlija'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Borven'in kullandığı penaltıda kaleci Viviano, topu sağına uzanarak tokatlamasına rağmen İtalyan file bekçisinin vücudundan seken meşin yuvarlak kalenin sol tarafından ağlarla buluştu: 1-1.

35. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha öne geçti. Ndiaye'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahasının önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Roco, meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Sabo'nun ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan yerden çektiği sert şutta top, sol direğin yanından auta çıktı.

41. dakikada ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Borven'in şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında Erdi Dikmen'in hatasıyla Fatih Karagümrük net bir gol fırsatı yakaladı. Erdi'nin uzaklaştıramadığı topu alan Ndiaye, meşin yuvarlağı Sobiech'e bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu, daha müsait durumdaki Ndiaye'ye pasını çıkardı. Penaltı noktasının önünde topa vurmak üzere olan Ndiaye'nin pozisyonunu bozan Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kornere göndererek mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

74. dakikada Emre Güral'ın yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta kaleci Viviano topu, sol direk dibine uzanarak kornere çeldi.

75. dakikada Atila Turan'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Viviano boşa çıktı. Kale sahasının solunda Erdi Dikmen'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

78. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasında yaşanan karambolde penaltı noktasının sağında Emre Güral'ın plase şutunda kaleci Viviano, sağına uzanarak meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

81. dakikada ceza sahasının hemen dışında kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Zukanovic'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

90. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topla buluşan Emre Güral, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda direkten dönen top kaleci Viviano'ya çarptı. Emre, savunmadan önce araya girerek meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-2.

Kaşılaşma 2-2 bitti ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

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