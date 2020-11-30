30 Kasım 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Sivasspor 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sivas evinde mağlup!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında , sahasında 'ye 1-0 mağlup oldu.

'in 10. haftasında evinde 'ye 1-0 mağlup oldu

İzmir ekibinin golünü 80. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor 9 puanda kalırken, Göztepe 14 puan oldu.

Gelecek hafta Sivasspor, Trabzonspor'a konuk olurken, İzmir ekibi Göztepe evinde Kayserispor'u ağırlayacak


SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇ 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Robin, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Ndiaye

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