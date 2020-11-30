30 Kasım 2020, Pazartesi
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Bu sonucun ardından Kayserispor 8 puana yükselirken Fatih Karagümrük 14 puan oldu.
Gelecek hafta Kayserispor , Göztepe'ye konuk olurken, Fatih Karagümrük evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
KAYSERİSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Kayserispor 11'i: İsmail, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Attamah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Lennon, Kanga, Kvrzic
Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Sobiech, Koray, Lichaj, Fatih, Biglia, Ramazan, Balkovec, Jimmy Durmaz, Ndao, Sabo
Kayserispor 0-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Kayserispor 8 puana yükselirken Fatih Karagümrük 14 puan oldu.
Gelecek hafta Kayserispor , Göztepe'ye konuk olurken, Fatih Karagümrük evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
KAYSERİSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Kayserispor 11'i: İsmail, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Attamah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Lennon, Kanga, Kvrzic
Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Sobiech, Koray, Lichaj, Fatih, Biglia, Ramazan, Balkovec, Jimmy Durmaz, Ndao, Sabo
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