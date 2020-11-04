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SÜPER LİG

Süper Lig'de 8. haftada görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta ma��larını yönetecek hakemler şunlar:

6 KASIM CUMA:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş:

7 KASIM CUMARTESİ:

3.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 KASIM PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

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