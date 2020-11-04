Süper Lig'de 8. haftada görev alacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta ma��larını yönetecek hakemler şunlar:
6 KASIM CUMA:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
7 KASIM CUMARTESİ:
3.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 KASIM PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
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