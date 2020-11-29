Süper Lig'in 10.haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 23'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor evinde Konyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup etti.



Alanyaspor'un golünü 37. dakikada Babacar kaydetti.



Bu sonucun ardından Alanyaspor 23 puana yükselirken, konuk takım Konyaspor 12 puanda kaldı.





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