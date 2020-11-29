29 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Alanyaspor 1-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Alanyaspor liderliği bırakmıyor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10.haftasında Aytemiz evinde konuk ettiği 'u 1-0 mağlup ederek puanını 23'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

'in 10. haftasında evinde 'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor'un golünü 37. dakikada Babacar kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 23 puana yükselirken, konuk takım Konyaspor 12 puanda kaldı.

BB Erzurumspor 2-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

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