29 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa 2-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kasımpaşa işi ilk yarıda bitirdi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında , sahasında 'ni 'in attığı 2 golle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 10. haftasında ile , Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü 'nın yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi takım, rakibini 16 ve 25. dakikalarda 'in attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 15'e çıkararak 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 5 puanla 20. sırada kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, 4 Aralık Cuma günü saat 19.30'da 'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği ise 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da 'u ağırlayacak.

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