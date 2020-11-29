Kasımpaşa 2-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği'ni Armin Hodzic'in attığı 2 golle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Fuat Çapa'nın yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi takım, rakibini 16 ve 25. dakikalarda Armin Hodzic'in attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kasımpaşa bu sonuçla puanını 15'e çıkararak 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 5 puanla 20. sırada kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, 4 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği ise 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Alanyaspor'u ağırlayacak.
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