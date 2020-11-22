22 Kasım 2020, Pazar

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Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? beIN Sports izle...

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beİN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakçı, , Jevtovic, Musa Çağıran, Shengelia, Milosevic, Farouk Miya, Kravets

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, , Varga, Alan Carius, Yusuf Erdoğan, Koita

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