Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? beIN Sports izle...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beİN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Jevtovic, Musa Çağıran, Shengelia, Milosevic, Farouk Miya, Kravets

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Varga, Alan Carius, Yusuf Erdoğan, Koita

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