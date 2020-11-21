Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Konuk ekip Kenan Özer’in ilk yarıda kaydettiği gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Süper Lig'in 9. Haftasında Denizlispor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Konuk ekip ilk yarıda Kenan Özer'in golü ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep Fk puanını 14'e yükseltirken Denizlispor ise 5 puanda kaldı.

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