21 Kasım 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Gaziantep FK'dan kritik 3 puan!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Konuk ekip Kenan Özer’in ilk yarıda kaydettiği gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Süper Lig'in 9. Haftasında Denizlispor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Konuk ekip ilk yarıda Kenan Özer'in golü ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep Fk puanını 14'e yükseltirken Denizlispor ise 5 puanda kaldı.

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