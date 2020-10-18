Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Ertelendi mi? TFF açıkladı!
Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. 5. hafta mücadelesinde Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktı. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Ertelendi mi?
TFF, Süper Lig'de Pazar günü oynanması gereken Atakaş Hatayaspor - BB Erzurumspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Bilindiği üzere daha önceden 6 futbolcusunun testinin pozitif sonuçlandığını duyuran Atakaş Hatayspor Kulübü, son yapılan testler sonucu bu sayının 17 futbolcuya yükseldiğini açıklamış ve ayrıca Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile bir kulüp çalışanının daha testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. TFF yaptığı açıklamada, "Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Salgın Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır." denildi.
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