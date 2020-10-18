18 Ekim 2020, Pazar

SÜPER LİG

Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Ertelendi mi? TFF açıkladı!

Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ertelendi mi?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. 5. hafta mücadelesinde Stadyumu'nda oynanacaktı. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Ertelendi mi?

, 'de Pazar günü oynanması gereken Atakaş Hatayaspor - BB Erzurumspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Bilindiği üzere daha önceden 6 futbolcusunun testinin pozitif sonuçlandığını duyuran Atakaş Hatayspor Kulübü, son yapılan testler sonucu bu sayının 17 futbolcuya yükseldiğini açıklamış ve ayrıca Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile bir kulüp çalışanının daha testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. TFF yaptığı açıklamada, "Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Salgın Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşma tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır." denildi.

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