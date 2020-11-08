08 Kasım 2020, Pazar

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Son dakika: İşte Sivasspor'un Galatasaray maçında penaltı kazandığı pozisyon!

İşte Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyon!
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında 'ı konuk eden , mücadelenin 44. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlı ekipte topun başına geçen , penaltı atışından yararlanamadı. İşte o pozisyon... | Son dakika haberleri...

'in 8. haftasında ile , Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, mücadelenin 44. dakikasında Marcao'nun ceza sahasında Kayode'yi düşürdüğü pozisyonun ardından VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

FAYÇAL FAJR PENALTIYI KAÇIRDI

45+1. dakikada takımı adına topun başına geçen , topu direğe nişanlayarak penaltı atışından yararlanamadı.

İşte penaltı pozisyonu ve penaltının kaçtığı an:

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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