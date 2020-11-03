03 Kasım 2020, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev alev! İşte yeni oranlar ve favori

Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte yeni oranlar ve favori
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.11.2020

Süper Lig'in 7. hafta oynanan karşılaşmalarla son buldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yoluna kayıpsız devam etti. Şampiyonluk yarışı daha ilk haftalarda kızışırken, takımların oranları güncellendi. İşte yeni oranlar ve favori...

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de 7. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. 'u deplasmanda mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'nin oranı 1.90'dan 1.80'e düşerken, haftayı kayıpsız kapatan Galatasaray'ın oranı 4.00'dan 3.75'e, Beşiktaş'ın oranı ise 7.00'dan 6.50'ye düşürüldü.

İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.90

Galatasaray: 3.75

Beşiktaş: 6.50

Başakşehir: 9.00

Alanyaspor: 12.00

: 30.00

Süper Lig'de lider değişti! İşte güncel puan durumu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Hatay ile Sivas puanları paylaştı Hatay ile Sivas puanları paylaştı
Kanarya seriye bağladı! Kanarya seriye bağladı!
Süper Lig'de lider değişti! İşte güncel puan durumu Süper Lig'de lider değişti! İşte güncel puan durumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör