29 Eylül 2020, Salı

SÜPER LİG

PFDK sevkleri açıklandı

PFDK sevkleri açıklandı
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2020

() Hukuk Müşavirliği, ile Trabzonspor Kulübü Başkanı 'nu () sevk etti.

'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, ile oynanan maçta 7 oyuncusu sarı kart gören 'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 'ye sevkine karar verdi.

ise 26 Eylül'deki sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport 'un teknik direktörü da hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Antalya Denizli'yi tek golle geçti Antalya Denizli'yi tek golle geçti
Süper Lig'de 3. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu Süper Lig'de 3. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör