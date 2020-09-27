Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele Mustafa Pektemek ve Loic Remy'nin karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, eşitliği konuk ekip Alanyaspor bozdu. Akdeniz temsilcisi, 69. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran Karadeniz temsilcisi, yeni transferi Loic Remy'nin 81. dakikada attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

Bu dakikadan itibaren gol sesi çıkmadı ve eşitlik bozulmadı. 3 hafta sonunda Alanyaspor 7 puan toplarken, Rizespor ise ilk puanını aldı ve 1 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahasının dışından Melnjak'ın şutunda top kale direğine yakın bir noktadan auta çıktı.

33. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutun kaleye gitmesini savunma engelledi.

45. dakikada ceza alanı dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ceyhun Gülselam'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

51. dakikada Juanfran'ın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Tayfur Bingöl'ün penaltı noktası üzerinde göğsü ile kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

54. dakikada Moroziuk'un ara pasında defansın arkasına sarkan Boldrin'in ceza sahası çizgisi üzerinde yerden sol ayağı ile sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

57. dakikada defansın arkasına atılan pasta hatalı çıkan Selim Ay'dan kurtulan Babacar'ın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, top yandan auta çıktı.

58. dakikada defansın arkasına sarkarak sol taraftan ceza sahası içerisine giren Michalak'ın kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, topun altına fazla girince meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

69. dakikada Juanfran'ın uzun taç atışında Bakasetas kafa ile topu arkaya çevirdi. Mustafa Pektemek'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 0-1

81. dakikada Samudio'nun pasında Boldrin iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine yerden pasında Remy, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

90+1. dakikada Boldrin'in defansın arkasına pasında hareketlenen Tunay Torun karşı karşıya aşırtma vuruşunda kaleci Marafona son anda elleri ile müdahale ederek topu yavaşlattı. Araya giren savunma oyuncusu meşin yuvarlağı Tunay Torun'dan önce kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

DİĞER