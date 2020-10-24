Gaziantep FK 1-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Muhammet Demir'in golü ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Muhammet Demir'in golü ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.



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