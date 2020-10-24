24 Ekim 2020, Cumartesi

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Gaziantep FK 1-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK 3 puanla tanıştı!
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

'in 6. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile İttifak Holding , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Muhammet Demir'in golü ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

'in 6. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile İttifak Holding , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Muhammet Demir'in golü ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Kasımpaşa 0-0 Göztepe | MAÇ SONUCU

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