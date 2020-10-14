14 Ekim 2020, Çarşamba

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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Zaman içerisinde statların açılmasını umut ediyoruz

Mehmet Sepil'den seyirci açıklaması! Umut ediyoruz
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında başkan açıklamalarda bulundu. Sepil, "Belirli sağlık koşullarını sağlamak koşuluyla localar yüzde 50 kapasiteyle açılacak. UEFA'nın kendi tavsiyesi yüzde 30 kapasiteyle seyirci alım izni var. Türk futbolunda da, zaman içerisinde futbol statlarının da daha fazla kapasiteyle açılmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vakfı, statlara alınacak seyirci konusu gündemiyle bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası başkan açıklamalarda bulundu. Sepil localara seyirci alınmasıyla ilgili karar sonrası TFF'den normal tribünlere de taraftar alınması talebinde bulunacaklarını söyledi.

Sepil'in sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Cuma gününden itibaren localar %50 seviyede açılacak. Bu iyi bir başlangıç ama küçük bir başlangıç. Önemli bir adım olarak görüyoruz. Zaten UEFA'nın tavsiyesi de %30'a kadar seyirci alınabileceği yönünde... Örneğin geçen günkü Rusya maçında %30 oranında seyirci alındı. Zaman içerisinde Türkiye'de de bunun olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemiz pandemide her geçen gün daha iyi noktaya geliyor. Futbol statlarının daha yüksek kapasiteyle açılmasını umut ediyoruz. Bazı statlarda loca yok, bu takımlar loca gelirinden faydalanamayacak. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ise loca sayısı çok çok az. Geçen sene 8, bu sene 4 olmak üzere 12 maçı seyircisiz oynadık. Seyircilere kavuşuyoruz ama umudumuz, tribüne de taraftar almak yönünde."

"KULÜPLERİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Yayın gelirleriyle ilgili konuşan Mehmet Sepil, "Maç gelirleri dışşında kulüplerin önemli bir geliri yayından. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle böyle bir pandemi durumunda bu gelir daha da değerli hale geliyor. Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ancak yayıncı kuruluşla bu sene bir anlaşmaya varılamadı. Bu anlaşmanın yapılmasını umut ediyoruz. Kulüplerin artık dayanacak gücü kalmadı."

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