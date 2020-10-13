13 Ekim 2020, Salı

SÜPER LİG

Karagümrük-Kasımpaşa maçında sürpriz karar! Ülker Stadyumu'nda oynanacak

İstanbul derbisi Ülker Stadı'na alındı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

'in 5. haftasında oynanacak olan - karşılaşması, 'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 'na alındı.

'in 5. haftasında ile , 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını 'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise 'na ev sahibi olarak çıkacak. (), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.

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