05 Kasım 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika: PFDK kararları açıklandı! Sinan Gümüş...

PFDK kararları açıklandı! Sinan Gümüş...
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Son dakika haberi... , resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kararlarını açıkladı. Kurul, maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu 'e 13 bin TL para cezası verdi.

'den yapılan açıklama şu şekilde:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü İRFAN SARALOĞLU hakkında, 01.11.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- A.Ş. hakkında, 31.10.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CELALETTİN ALKAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi ŞENOL CAN'ın, 30.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 30.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasında, Covid-19 PCR test sonuçlarının müsabaka organizasyon toplantısından önce TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü başkanı HÜSEYİN ÜNEŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FRAPORT TAV Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR- A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43., 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.650.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu 'ün, 02.11.2020 tarihinde Antalya Stadyumunda oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- A.Ş.'nin, 01.11.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DOĞU TRİBÜNÜ VOLVO 1903 A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- A.Ş. antrenörü STEVEN RONALD GREAVES'in, 30.10.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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