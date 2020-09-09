09 Eylül 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Mehmet Sepil'den flaş karar!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

Kulüpler Birliği Başkanı 'den flaş karar... Kısa bir süre önce yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Göztepe Başkanı Sepil, bu görevinden istifa etti.

Son dönemlerde birkaç yabancı yatırımcı ve fon şirketi ile görüşmelerini sürdüren Göztepe Spor Kulübü Başkanı 'den flaş karar geldi.

Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. 65 yaşındaki yönetici istifasını diğer kulüplerin başkanlarına da bildirdi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasının ardından Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevine seçilmişti.

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