Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de oynanacak 4. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın açılış maçları olan MKE Ankaragücü-Kayserispor karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecekken; Gaziantep FK-Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek. Kapanış mücadelesi olacak Kasımpaşa-Galatasaray maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.
İlk 3 haftası geride kalan Süper Lig'de, 4. haftanın hakemleri açıklandı.
Ligin 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:
2 EKİM CUMA
20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
3 EKİM CUMARTESİ
13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)
19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)
4 EKİM PAZAR
13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)
16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
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