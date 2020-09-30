30 Eylül 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

'de oynanacak 4. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın açılış maçları olan MKE Ankaragücü-Kayserispor karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecekken; Gaziantep FK-Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek. Kapanış mücadelesi olacak Kasımpaşa-Galatasaray maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

İlk 3 haftası geride kalan 'de, 4. haftanın hakemleri açıklandı.

Ligin 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:

2 EKİM CUMA

20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

3 EKİM CUMARTESİ

13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)

19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)

4 EKİM PAZAR

13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)

16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

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