26 Eylül 2020, Cumartesi
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Hatayspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Hatayspor 1-0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Hatayspor, Mame Diouf'un 54. dakikada kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Hatayspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan Hatayspor girdiği sayısız gol pozisyonundan yararlanmadı ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım 54. dakikada Mame Diouf'un golü ile 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla bitti.
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