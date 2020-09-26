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SÜPER LİG

Hatayspor 1-0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Mame Diouf attı Hatayspor kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. haftasında sahasında 'yı konuk eden , Mame Diouf'un 54. dakikada kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile karşılaştı. 'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan Hatayspor girdiği sayısız gol pozisyonundan yararlanmadı ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım 54. dakikada Mame Diouf'un golü ile 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla bitti.

Süper Lig: Kayserispor 1-3 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

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