Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Sivasspor'da, The Land of Legends Cup'ta Fenerbahçe maçı öncesi çalışmalar Rıza Çalımbay yönetiminde sürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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