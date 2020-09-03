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Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

hazırlıklarına ara vermeden devam eden 'da, of 'ta maçı öncesi çalışmalar yönetiminde sürüyor.

ekiplerinden Demir Grup , hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, of 'ta cumartesi günü ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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