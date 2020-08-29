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Kasımpaşa'da çalışmalar sürüyor!

Kasımpaşa'da çalışmalar sürüyor!
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde sürdüren 'da, çalışmalar günde çift antrenman olarak devam ediyor.

Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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