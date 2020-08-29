Kasımpaşa'da çalışmalar sürüyor!

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde sürdüren Kasımpaşa'da, çalışmalar günde çift antrenman olarak devam ediyor.

Kasımpaşa Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.



DİĞER