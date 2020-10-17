Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 3-2 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile tamamlandı. Ancak Çaykur Rize muhteşem bir geri dönüş ile sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Tam 8 gole sahne olan mücadele 5-3 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Ankaragücü, 6 ve 16. dakikada Paintsil ile 2-0 öne geçti. 19. dakikada Fenando'nun attığı gol ile Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Broven'ın 43. dakikada attığı gol ile Ankaragücü skoru 3-1 yaptı. Ardından 45+1'de sahaya Boldrin çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı muhteşem bir geri dönüşe imza atan Çaykur Rizespor, Loic Remy'nin 55 ve 62. dakikalarda penaltıdan attığı 2 golle skoru 4-3'e taşıdı. Deneyimli golcü Remy 78. dakikada kendisinin 3. takımının 5. golünü kaydetti. Çaykur Rizespor sahadan 5-3 galip ayrıldı.

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