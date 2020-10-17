Çaykur Rizespor 5-3 Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 3-2 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile tamamlandı. Ancak Çaykur Rize muhteşem bir geri dönüş ile sahadan 5-3 galip ayrıldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başladı. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Tam 8 gole sahne olan mücadele 5-3 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Ankaragücü, 6 ve 16. dakikada Paintsil ile 2-0 öne geçti. 19. dakikada Fenando'nun attığı gol ile Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Broven'ın 43. dakikada attığı gol ile Ankaragücü skoru 3-1 yaptı. Ardından 45+1'de sahaya Boldrin çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı muhteşem bir geri dönüşe imza atan Çaykur Rizespor, Loic Remy'nin 55 ve 62. dakikalarda penaltıdan attığı 2 golle skoru 4-3'e taşıdı. Deneyimli golcü Remy 78. dakikada kendisinin 3. takımının 5. golünü kaydetti. Çaykur Rizespor sahadan 5-3 galip ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama