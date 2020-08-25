25 Ağustos 2020, Salı
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TFF yeni MHK başkanını açıkladı!
TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Zekeriya Alp'in ardından Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.
Zekeriya Alp'in istifasının ardından yeni MHK başkanı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı..
İşte TFF'den yapılan açıklama;
TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
SERDAR TATLI
ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ
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