25 Ağustos 2020, Salı

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TFF yeni MHK başkanını açıkladı!

TFF yeni MHK başkanını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

, (MHK) Başkanlığı'na Zekeriya Alp'in ardından Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.

Zekeriya Alp'in istifasının ardından yeni MHK başkanı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı..

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN
SERDAR TATLI

ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ

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