Açıklandı! Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig'e Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilmişti. TFF, bir süre sonra seyircisiz olarak Süper Lig'e devam kararı aldı. Sezonun sonunda Medipol Başakşehir ipi göğüsleyen takım oldu. Futbolseverler ise birçok konuda araştırmalar yapıyor. En merak edilen konulardan biri de fikstür çekimi. Peki, Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig corona virüsü salgını sebebiyle bir süre ertelenmiş ve seyircisiz olarak yeniden start almıştı. Medipol Başakşehir sezonun sonunda şampiyonluğunu ilan eden takım olmuştu. Binlerce futbolsever gelecek sezon hakkında detaylı araştırma yapıyor. Peki, gelecek sezon Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de gerçekleşecek. TFF'den yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.

Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak." ifadeleri yer aldı.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF 2020-2021 Süper Lig sezonunun 11 Eylül'de başlayacağını açıkladı. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi. Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 sezonu yaz transfer dönemi corona virüsü salgını sebebiyle geç start aldı. Transfer dönemi 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

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