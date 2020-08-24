24 Ağustos 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Açıklandı! Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

TFF fikstür çekim tarihini açıkladı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

'e 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilmişti. , bir süre sonra seyircisiz olarak Süper Lig'e devam kararı aldı. Sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım oldu. Futbolseverler ise birçok konuda araştırmalar yapıyor. En merak edilen konulardan biri de fikstür çekimi. Peki, Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

corona virüsü salgını sebebiyle bir süre ertelenmiş ve seyircisiz olarak yeniden start almıştı. sezonun sonunda şampiyonluğunu ilan eden takım olmuştu. Binlerce futbolsever gelecek sezon hakkında detaylı araştırma yapıyor. Peki, gelecek sezon Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de gerçekleşecek. TFF'den yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.

Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak." ifadeleri yer aldı.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF 2020-2021 Süper Lig sezonunun 'de başlayacağını açıkladı. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi. Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 sezonu yaz dönemi corona virüsü salgını sebebiyle geç start aldı. Transfer dönemi 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Ankaragücü'nde çalışmalar sürüyor! Ankaragücü'nde çalışmalar sürüyor!
Göztepe 1 numarasını buldu! Göztepe 1 numarasını buldu!
Süper Lig Kulüplerinden #Giresun mesajları! Süper Lig Kulüplerinden #Giresun mesajları!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör