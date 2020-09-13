13 Eylül 2020, Pazar
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Süper Lig: Kayserispor 1-0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı Kvrzic'in attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Süper Lig'in açılış haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa, Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 2. dakikada Zoran Kvrzic'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Alanyaspor deplasmanında konuk olacak. Kasımpaşa ise 20 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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