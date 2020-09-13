13 Eylül 2020, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig: Kayserispor 1-0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Kayseri tek attı 3 aldı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında Hes Kablo , sahasında 'yı Kvrzic'in attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

'in açılış haftasında ile , Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 2. dakikada Zoran Kvrzic'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Alanyaspor deplasmanında konuk olacak. Kasımpaşa ise 20 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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