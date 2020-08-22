22 Ağustos 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Ahmet Oğuz Yeni Malatyaspor yolunda

Hamza Hamzaoğlu eski öğrencisini istedi!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Teknik direktörlük görevine 'nu getiren transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği ile yollarını ayıran ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Süper Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen transfer çalışmaları kapsamında sağ bek pozisyonu için teknik direktör 'nun eski öğrencisi 'a teklifini iletti. Tecrübeli sağ bekin bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.
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