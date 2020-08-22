22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Gaziantep FK yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak forvet bölgesine Andre'yi alarak takviye yapan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Sumudica'nın ısrarla istediği Muhammet Demir'i Başakşehir'den bir yıllığına tekrar kiraladı.
Muhammet Demir yeniden Gazianp FK'da
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçen sezonu kiralık olarak takımda geçiren forvet oyuncusu Muhammet Demir'i bir sezonluğuna daha kiraladı.
Gaziantep FK yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak forvet bölgesine Andre'yi alarak takviye yapan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Sumudica'nın ısrarla istediği Muhammet Demir'i Başakşehir'den bir yıllığına tekrar kiraladı.
🔴⚫️ TRANSFER | MUHAMMET DEMİR EVİNDE KALDI!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 22, 2020
👉 https://t.co/Pt3vwpkhFy pic.twitter.com/RsymNArUTM
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