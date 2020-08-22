22 Ağustos 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Muhammet Demir yeniden Gazianp FK'da

Sumudica Muhammet'ten vazgeçmedi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

ekiplerinden FK, geçen sezonu kiralık olarak takımda geçiren forvet oyuncusu 'i bir sezonluğuna daha kiraladı.

FK yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak forvet bölgesine Andre'yi alarak takviye yapan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Sumudica'nın ısrarla istediği 'i Başakşehir'den bir yıllığına tekrar kiraladı.

Gaziantep FK Andre ile anlaştı!

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