15 Ağustos 2020, Cumartesi

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Hatayspor'da Ömer Erdoğan rüzgarı!

Hatayspor'da Ömer Erdoğan rüzgarı!
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Gelecek sezona güçlü kadroyla girmek isteyen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda genç teknik adam oyuncularıyla yakından ilgileniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren ekiplerinden , günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunuyla devam etti. İdman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

HELDER VE AARON TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Bordo-beyazlı takımda yeni transfer Aaron Boupendza ve Helder Barbosa takımdan ayrı düz koşu yaptı.

YENİ TRANSFER RIBERIO KAMPA KATILACAK
Hatayspor'un yeni transferi Ruben Riberio bugün takımının Erzurum kampına katılıyor. 33 yaşındaki on numara, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımının Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarında yer alacak.

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