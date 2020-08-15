Hatayspor'da Ömer Erdoğan rüzgarı!

Gelecek sezona güçlü kadroyla girmek isteyen Hatayspor çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda genç teknik adam oyuncularıyla yakından ilgileniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunuyla devam etti. İdman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



HELDER VE AARON TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bordo-beyazlı takımda yeni transfer Aaron Boupendza ve Helder Barbosa takımdan ayrı düz koşu yaptı.



YENİ TRANSFER RIBERIO KAMPA KATILACAK

Hatayspor'un yeni transferi Ruben Riberio bugün takımının Erzurum kampına katılıyor. 33 yaşındaki on numara, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımının Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarında yer alacak.

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