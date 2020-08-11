11 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Antalyaspor sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Antalyaspor sezonu açtı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

geçen sezon 'nın gelişi ile yükselen form grafiğini bu sezonda sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar Afyonkarahisar'da gerçekleşen ilk antrenmanına 22 futbolcu ile katıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa giren ilk antrenmanına çıktı.
Kamp için Afyonkarahisar'ı tercih eden Antalyaspor, ilk antrenmanın teknik direktör yönetiminde çıktı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmana 22 futbolcu katıldı.


Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlı ekibin hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı.
Kampın 16 Ağustos'a kadar devam edeceği öğrenildi.
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Hatayspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Hatayspor yeni teknik direktörünü açıkladı!
Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Kulüplerden TFF'ye üç istek Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Kulüplerden TFF'ye üç istek
Hatayspor'dan santrfor atağı Hatayspor'dan santrfor atağı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör