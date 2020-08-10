10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Sivasspor iç transferde imzalara devam ediyor!

Sivasspor iç transferde imzalara devam ediyor!
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Gelecek sezon Avrupa Kupalarında yola devam edecek olan Sivaspor iç transferde takımda tutmak istediği oyuncularla görüşmelere devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar bu doğrultuda 4 futbolcu ile sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

Aurone Kone ve Kaleci Ali Şaşal Vural ile anlaşan Demir Grup , takım kaptanları ve 'ın da sözleşmelerini 2024'e kadar uzattı.

Geçen sezon Porto'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ile de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Rybalka'nın durumu da ayrıca değerlendirilecek.

Öte yandan Yiğidolar, sezon bitmeden Erdoğan Yeşilyurt ile de 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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