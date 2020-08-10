Sivasspor iç transferde imzalara devam ediyor!

Gelecek sezon Avrupa Kupalarında yola devam edecek olan Sivaspor iç transferde takımda tutmak istediği oyuncularla görüşmelere devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar bu doğrultuda 4 futbolcu ile sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

Aurone Kone ve Kaleci Ali Şaşal Vural ile anlaşan Demir Grup Sivasspor, takım kaptanları Hakan Arslan ve Ziya Erdal'ın da sözleşmelerini 2024'e kadar uzattı.

Geçen sezon Porto'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Fernando ile de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Rybalka'nın durumu da ayrıca değerlendirilecek.

Öte yandan Yiğidolar, sezon bitmeden Erdoğan Yeşilyurt ile de 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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