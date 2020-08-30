30 Ağustos 2020, Pazar

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Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları!

Spor camiasından 30 Ağustos paylaşımları!
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

'nın yıldönümünde Türk Spor camiası da resmi sosyal medya hesaplarından zafer mesajları yayınladı. İşte büyük zaferin 98. yılında atılan o mesajlar...

Spor camiasında federasyonlar ve kulüpler, 'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajları paylaştılar.

İşte o mesajlar...

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