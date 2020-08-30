Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde Türk Spor camiası da resmi sosyal medya hesaplarından zafer mesajları yayınladı. İşte büyük zaferin 98. yılında atılan o mesajlar...
Spor camiasında federasyonlar ve kulüpler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajları paylaştılar.
İşte o mesajlar...
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! #30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/3juOqHgvOI— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 29, 2020
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun 🇹🇷 #30Agustos #ZaferBayramı pic.twitter.com/R8FH20B5Zr— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 29, 2020
🇹🇷 Büyük Taarruz Zaferi'nin 98. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.#30AğustosZaferBayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/eJoITYpRzJ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2020
🇹🇷 Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyoruz.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 29, 2020
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
👉 https://t.co/PdwvdZKjPL pic.twitter.com/sta2CKjOrh
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.— İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 29, 2020
🇹🇷 #30AgustosZaferBayramı'mız kutlu olsun... pic.twitter.com/vy1d3v6sGg
🇹🇷 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/Yoqv0RrPAC— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 29, 2020
30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/g14b7xREF1— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) August 29, 2020
Aziz milletimize eşsiz bir zafer ve bu vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz.#30AğustosZaferBayramı kutlu olsun pic.twitter.com/vvbx3fOewx— TFF (@TFF_Org) August 29, 2020
🇹🇷 Bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor;— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2020
İzinden asla ayrılmayacağımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için kadınıyla erkeğiyle canını ortaya koyan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/FnI2TA8XyM
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun🇹🇷🇹🇷🇹🇷— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 29, 2020
Bir ulusun kaderini değiştiren, ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçemeyeceğini dünyaya kanıtlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük zaferin yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/WohNb2O9Wz
August 30, 2020
Futbol Takımımız, bugünkü antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 🇹🇷 #30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/XVzyjonR3M— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 30, 2020
Teknik Direktörümüz Eddie Newton ve oyuncularımız Türk Bayrağımızın etrafında birleşerek, #30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 🇹🇷— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 30, 2020
Detaylar👉 https://t.co/njfxknaNl1 pic.twitter.com/KK6bTl0wpA
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