Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde Türk Spor camiası da resmi sosyal medya hesaplarından zafer mesajları yayınladı. İşte büyük zaferin 98. yılında atılan o mesajlar...

Spor camiasında federasyonlar ve kulüpler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajları paylaştılar.

İşte o mesajlar...

🇹🇷 Büyük Taarruz Zaferi'nin 98. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.#30AğustosZaferBayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/eJoITYpRzJ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2020

🇹🇷 Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.



👉 https://t.co/PdwvdZKjPL pic.twitter.com/sta2CKjOrh — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 29, 2020

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.



🇹🇷 #30AgustosZaferBayramı'mız kutlu olsun... pic.twitter.com/vy1d3v6sGg — İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 29, 2020

🇹🇷 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/Yoqv0RrPAC — Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 29, 2020

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/g14b7xREF1 — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) August 29, 2020

Aziz milletimize eşsiz bir zafer ve bu vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz.#30AğustosZaferBayramı kutlu olsun pic.twitter.com/vvbx3fOewx — TFF (@TFF_Org) August 29, 2020

🇹🇷 Bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor;



İzinden asla ayrılmayacağımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için kadınıyla erkeğiyle canını ortaya koyan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/FnI2TA8XyM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2020

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun🇹🇷🇹🇷🇹🇷



Bir ulusun kaderini değiştiren, ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçemeyeceğini dünyaya kanıtlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük zaferin yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/WohNb2O9Wz — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 29, 2020

Futbol Takımımız, bugünkü antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 🇹🇷 #30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/XVzyjonR3M — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 30, 2020

Teknik Direktörümüz Eddie Newton ve oyuncularımız Türk Bayrağımızın etrafında birleşerek, #30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 🇹🇷



Detaylar👉 https://t.co/njfxknaNl1 pic.twitter.com/KK6bTl0wpA — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 30, 2020

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