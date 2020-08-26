26 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Yeni sezonun takvimi belli oldu! İşte başlama ve bitiş tarihi

Yeni sezonun takvimi belli oldu! İşte başlama ve bitiş tarihi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

(), yeni sezon planlamasını duyurdu. Buna göre, 11 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci yarı ise 29 Ocak 2021'de başlayıp 16 Mayıs 2021'de bitecek. İşte detaylar...

, başta olmak üzere tüm profesyonel liglerde sezon planlamasını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2020-21 Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı.

Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

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