23 Ağustos 2020, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig ekiplerinden #Giresun mesajları!

Süper Lig Kulüplerinden #Giresun mesajları!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 Giriş Tarihi: 23.08.2020

Giresun'da Dereli ilçesindeki derenin taşması sonucu meydana gelen felaketinde bir askerimiz şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından kulüplerden #Giresun paylaşımları art arda geldi. İşte detaylar...

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Gelen son dakika gelişmesine göre, Bakan Soylu, "1 asker ve 2 vatandaşın cansız bedeni bulundu" açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu felaket sonrası Süper Lig ekipleri de başsağlığı mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...

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