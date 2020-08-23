Süper Lig ekiplerinden #Giresun mesajları!

Giresun'da Dereli ilçesindeki derenin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde bir askerimiz şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından kulüplerden #Giresun paylaşımları art arda geldi. İşte detaylar...

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Gelen son dakika gelişmesine göre, Bakan Soylu, "1 asker ve 2 vatandaşın cansız bedeni bulundu" açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu felaket sonrası Süper Lig ekipleri de başsağlığı mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...



Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz #GeçmişOlsunGiresun — TFF (@TFF_Org) August 23, 2020

Geçmiş olsun Giresun



Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim bulunması en büyük temennimiz. pic.twitter.com/5v13nGfuVP — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 23, 2020

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılmasını temenni ediyoruz. #GeçmişOlsunGiresun pic.twitter.com/QJnwhto81y — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 23, 2020

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.



Geçmiş olsun #Giresun. pic.twitter.com/6YrhQkLcQv — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2020

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.#GeçmişOlsunGiresun pic.twitter.com/PjSvtAEJmI — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) August 23, 2020

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.



Geçmiş Olsun #Giresun pic.twitter.com/agqc3fkiUx — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 23, 2020

#Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz. pic.twitter.com/KCjOWkvSBP — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 23, 2020

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz. #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/P49R740WkK — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) August 23, 2020

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/4bQPcpOjl0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 23, 2020

🇹🇷 Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/HlAVBDu5JW — Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 23, 2020

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