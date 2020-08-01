01 Ağustos 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

"Süper Lig'e renk katacağız"

Süper Lig'e renk katacağız
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

1. Lig Play-Off finalinde penaltı atışları sonucu 'u mağlup ederek 36 yıl sonra 'e yükselen F.Karagümrük'te Başkan , büyük hedefler peşinde koşacaklarını vurgulayıp, camiaya umut dağıttı.

'e herkesin beklediğinden daha büyük renk katacaklarını iddia eden Başkan Hurma, "İnşallah Süper Lig'e insanların beklediğinden daha büyük bir renk katacağız ve bundan herkes emin olsun. Ben bu kulübü aldığımda ilk sözüm 'Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar kısa vadeli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak' demiştim. İki senede bunu gerçekleştirdik şimdi ise diğer hedefimize gitmek için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.
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