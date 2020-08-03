03 Ağustos 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor’un en istikrarlısı Melnjak

İstikrar abidesi Melnjak!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.08.2020

'da 2. sezonunu geçiren başarılı sol bek takımının bu sezon en istikrarlı futbolcusu oldu. Hırvat oyuncu geride kalan sezonda oynanan 34 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak Rizespor'un en fazla süren alan futbolcusu oldu.

'da sezonun en istikrarlı ismi Hırvat sol bek Dario oldu. 34 maçın tamamında oynayan 53 forma numaralı Melnjak, 34 karşılaşmada 3 bin 13 dakika süre aldı. Melnjak'ın ardından 2 bin 620 dakikayla Fernando Boldrin, 2 bin 430 dakikayla Montassar Talbi ve 2 bin 197 dakikayla Gökhan Akkan en fazla süre alan futbolcular oldu.
Çaykur Rizespor'da sezonun en skorer ismi ise devre arasında transfer edilen Çek forvet Milan Skoda oldu. Ligin ikinci yarısında oynanan 17 maçın tamamında görev alan Skoda, 10 gol kaydetti. Skoda'nın ardından 6 golle Fernando Boldrin ve 5 golle de Braian Samudio en skorer isimlerdi.
Öte yandan Çaykur Rizespor'da sezonun en fazla kart gören oyuncusu ise Ismael Diomande oldu. Diomande sezonu 9 sarı 1 de kırmızı kart görerek tamamladı. Sezon boyuncu 4 kez maçları 10 kişi tamamlamak zorunda kalan yeşil-mavililer, söz konusu maçların 3'ünde mağlup oldu ve 1'inde ise kazandı.

Melnjak'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig 21 takım ile oynanacak "Süper Lig 21 takım ile oynanacak"
Beşiktaş ve Başakşehir Fernandes rekabetinde! Beşiktaş ve Başakşehir Fernandes rekabetinde!
Fransız basını duyurdu! Türk kulüpleri o yıldızı istiyor Fransız basını duyurdu! Türk kulüpleri o yıldızı istiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör