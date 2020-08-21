21 Ağustos 2020, Cuma

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Spor camiasından #MüjdelerOlsun paylaşımları

Spor camiasından #MüjdelerOlsun paylaşımları
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

Başkan , yaptığı açıklamada 'de 320 milyar metreküp bulunduğunu duyurdu. , ve , Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına hesaplarından destek verdi.

Başkan , 'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklama ile müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada ", tarihinin en büyük keşfini 'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum. Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın bu müjdeli haberine ilk destek 'nden geldi. Sarı-lacivertliler üzerinden yaptığı paylaşımda "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DAN DA DESTEK GELDİ

ve kulüpleri de Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından destek mesajı yayınladılar. İşte o paylaşımlar:

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