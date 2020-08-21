Spor camiasından #MüjdelerOlsun paylaşımları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklama ile müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum. Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın bu müjdeli haberine ilk destek Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geldi. Sarı-lacivertliler sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DAN DA DESTEK GELDİ

Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından destek mesajı yayınladılar. İşte o paylaşımlar:

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