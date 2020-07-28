Bakan Kasapoğlu TFF'nin toplantısına katılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TFF'nin yönetim kurulu toplantısına katılacak. Toplantı sonrası gündem ile ilgili açıklama yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.

Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.

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