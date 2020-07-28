28 Temmuz 2020, Salı

FUTBOL

Bakan Kasapoğlu TFF'nin toplantısına katılacak

Bakan Kasapoğlu TFF'nin toplantısına katılacak
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'nin yönetim kurulu toplantısına katılacak. Toplantı sonrası gündem ile ilgili açıklama yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu () Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.

ile TFF Başkanı , toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.

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