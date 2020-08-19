19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Hatayspor Pablo Santos ile sözleşme imzaladı

Pablo Santos Hatayspor'da
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

'in yeni ekibi Hatayspor, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Brezilyalı stoper 'u 1 yıllığına kiraladı.

Tarihinde ilk defa 'de mücadele edecek olan Hatayspor, 'u kadrosuna kattı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı yaptığı açıklama da Portekiz'in Braga takımından stoper bölgesinde oynayan Santos'u ettiklerini açıkladı. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kampına katıldığını belirtildi.

Erzurum'da gerçekleşen imza törenine katılırken, kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize ve Pablo Santos'a hayırlı olsun" denildi.

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