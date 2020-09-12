12 Eylül 2020, Cumartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor | CANLI

Karagümrük-Malatyaspor | CANLI
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in yeni ekibi , ilk hafta maçında 'u konuk ediyor. Transferde adından söz ettiren iki ekip de, sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...

2020-2021 sezonu tüm heyecanıyla başladı. İlk hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Murat, Vato, Mevlüt Erdinç, Ndao, Sobiech.

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana.


FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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