19 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Junior Fernandes El-İttihad Kalba ile sözleşme imzaladı

Junior Fernandes'in yeni takımı belli oldu!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.08.2020

Aytemiz 'da oldukça başarılı bir performans sergileyen 'in yeni takımı belli oldu. Şilili futbolcuya 'den de birçok teklif gelirken oyuncu tercihini El-İttihad Kalba'dan yana kullandı.

'un 2017 yılında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği 'in Türkiye macerası sona erdi.

Alanya ekibiyle yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad Kalba'ya imza attı.

12 GOL 8 ASİST

Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 12 gol 8 de asist yapmıştı.

Hatayspor Brezyalı Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Hatayspor Brezyalı Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı. Hatayspor Brezyalı Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı.
5 büyük ligde forma giymek istiyorum "5 büyük ligde forma giymek istiyorum"
TFF Sağlık Kurulundan Futbola Dönüş Öneri Protokolü açıklaması TFF Sağlık Kurulundan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör