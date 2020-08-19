19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 12 gol 8 de asist yapmıştı.
Junior Fernandes El-İttihad Kalba ile sözleşme imzaladı
Aytemiz Alanyaspor'da oldukça başarılı bir performans sergileyen Junior Fernandes'in yeni takımı belli oldu. Şilili futbolcuya Süper Lig'den de birçok teklif gelirken oyuncu tercihini El-İttihad Kalba'dan yana kullandı.
Alanyaspor'un 2017 yılında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Junior Fernandes'in Türkiye macerası sona erdi.
Alanya ekibiyle yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad Kalba'ya imza attı.
12 GOL 8 ASİST
Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 12 gol 8 de asist yapmıştı.
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