18 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

Gaziantep FK Furkan Soyalp'in bonservisini aldı!

Gaziantep FK Furkan Soyalp'in bonservisini aldı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Başakşehirli 'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Sumudica'nın ısrarlı istediği futbolcu ile kırmızı-siyahlılar 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerin'den Gaziantep FK, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Başakşehir'den kiraladığı 'i bonservisiyle beraber kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Furkan Soyalp, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da toplam 16 resmi maça çıkarken, bir gol ve bir de asist yapma başarısı gösterdi.
Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 'den kiralık olarak kattığı Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Göztepe'de Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Göztepe'de sürpriz ayrılık! Göztepe'de sürpriz ayrılık!
Kaan Kanak B.B. Erzurumspor'da! Kaan Kanak B.B. Erzurumspor'da!
Ruben Ribeiro Hatayspor'da Ruben Ribeiro Hatayspor'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör