18 Ağustos 2020, Salı
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Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kattığı Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Gaziantep FK Furkan Soyalp'in bonservisini aldı!
Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Başakşehirli Furkan Soyalp'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Sumudica'nın ısrarlı istediği futbolcu ile kırmızı-siyahlılar 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerin'den Gaziantep FK, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Başakşehir'den kiraladığı Furkan Soyalp'i bonservisiyle beraber kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Furkan Soyalp, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da toplam 16 resmi maça çıkarken, bir gol ve bir de asist yapma başarısı gösterdi.
Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kattığı Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
⚡️ TRANSFER | FURKAN SOYALP GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 18, 2020
👉 https://t.co/0mZy6NbViO pic.twitter.com/Kqca2cKO6Z
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