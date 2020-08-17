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Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı

Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Hes Kablo , Portekiz'in Boavista takımında futbol oynayan ile anlaşmaya vardı. Siyahi futbolcu ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme yapılacak.

YAW ACKAH KİMDİR

1 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gana vatandaşı ve 1,69 cm boyunda. Orta sahanın ortasında oynuyor. Sağ ayağını kullanıyor. Portekiz Premier Lig takımlarından Boavista'da oynayan Ackah, 2018-2019 sezonunda 2 maçta forma giyip 18 dakika oynadı. Ackah geride kalan sezon ise 24 maçta oynadı. 1908 dakika sahada kalan siyahi futbolcu 13 kez sarı kart gördü.
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