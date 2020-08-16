Gökhan Töre Beşiktaş yolunda

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Btc Turk Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre'nin durumu belirsizliğini koruyor. Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada'' Gökhan Töre Beşiktaş'a tekrar dönmek istiyor'' ifadelerinde bulundu.

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin transferi hakkında Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a tekrar dönmek istediğini ifade eden Başkan Gevrek, "Gökhan Töre, Beşiktaş'a tekrar dönmek istiyor. Bu da gayet normal. Fakat biz Gökhan Töre'yi bedelsiz olarak Beşiktaş'a gönderemeyiz. Gökhan Töre için istediğimiz bonservis bedeli 1.5 milyon Euro + Umut Nayir" dedi.

"GÖKHAN TÖRE ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR''

Gökhan Töre'nin perşembe gününe kadar izinli olduğu fakat henüz antrenmanlara başlamadığını söyleyen Gevrek, "Biz kulüp olarak Gökhan Töre'ye perşembe gününe kadar izin vermiştik, Gökhan şu ana kadar antrenmanlara çıkmadı, yarın da ikinci kamp çalışmalarımız başlıyor.

Gökhan'ın antrenmanlara katılmadığı günler için noter aracılığıyla hukuki işlem uyguladık" açıklamasını yaptı.

SERGEN YALÇIN İSTEDİ!

Ajansspor'un ulaştığı bilgilere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre'nin transferi için Yeni Malatyasporlu yetkilileri aradı ve oyuncuyu istediğini söyledi.

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