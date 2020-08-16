16 Ağustos 2020, Pazar

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Göztepe tecrübeli kaleci Sinan Bolat ile görüşüyor

Göztepe'den Sinan Bolat hamlesi!
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden 'de 3 yılın ardından yolların ayrıldığı Beto'nun yerini doldurmak için çalışmalar sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren İzmir ekibinin gündemindeki bir numara . İşte detaylar....

Adı Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor.
A Milli Takım formasını da giyen Sinan, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, , Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, Galatasaray'la 2014-15 sezonunda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı.
Ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen kariyerinin büyük bir kısmını yurt dışında geçirdi.

Futbola Belçika'da başlayan Milli file bekçisi; Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te görev yaptı.

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