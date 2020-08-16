Göztepe tecrübeli kaleci Sinan Bolat ile görüşüyor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Göztepe'de 3 yılın ardından yolların ayrıldığı Beto'nun yerini doldurmak için çalışmalar sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren İzmir ekibinin gündemindeki bir numara Sinan Bolat. İşte detaylar....

Adı Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor.

A Milli Takım formasını da giyen Sinan, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, Galatasaray'la 2014-15 sezonunda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı.

Ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat kariyerinin büyük bir kısmını yurt dışında geçirdi.

Futbola Belçika'da başlayan Milli file bekçisi; Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te görev yaptı.

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