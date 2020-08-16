16 Ağustos 2020, Pazar

SÜPER LİG

Abdullah Durak 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da

Abdullah Durak Rizespor'da kaldı!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

gelecek sezon kadro yapılanması anlamında takım kaptanı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden , takım kaptanı ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor'un 2,5 yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek Abdullah Durak, takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.


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