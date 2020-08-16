Abdullah Durak 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanı Abdullah Durak ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor'un 2,5 yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek Abdullah Durak, takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.



Çaykur Rizespor'umuzun iki buçuk yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varılmıştır.



1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek olan @AbdullahDurak05 takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır.



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