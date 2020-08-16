Abdullah Durak 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor gelecek sezon kadro yapılanması anlamında takım kaptanı Abdullah Durak ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanı Abdullah Durak ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor'un 2,5 yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek Abdullah Durak, takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.
Çaykur Rizespor'umuzun iki buçuk yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varılmıştır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 15, 2020
1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek olan @AbdullahDurak05 takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır.
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